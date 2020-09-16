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13:15 16.09.2020

Британские дипломаты в Украине призывают привлечь виновных в убийстве Гонгадзе и в других преступлениях против журналистов к ответственности

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Британские дипломаты в Украине призывают привлечь виновных в убийстве Гонгадзе и в других преступлениях против журналистов к ответственности

 В посольстве Великобритании в Украине присоединяемся к украинским и международным партнерам в призыве привлечь виновных в убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе, и в других преступлениях против журналистов к ответственности.

"В годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе 20 лет назад мы присоединяемся к нашим украинским и международным партнерам в чествовании его памяти и в призыве привлечь виновных в его убийстве - и в других преступлениях против журналистов - к ответственности", - говорится в сообщении, обнародованном на странице посольства Великобритании в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе в соцсети Фейсбук в среду.

Британские дипломаты подчеркивают, что свобода слова - неотъемлемая часть полноценной демократии, а нападения на журналистов - это покушение на демократические ценности.

"Журналисты должны иметь возможность искать и сообщать правду безопасно и без страха запугивания или преследования", - добавляют в посольстве.

Теги: #преступления #великобритания #журналисты #гонгадзе
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