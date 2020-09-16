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12:53 16.09.2020

Киев готов начать отопительный сезон раньше – Кличко

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Киев готов начать отопительный сезон раньше – Кличко

 Теплосеть Киева готова к началу отопительного сезона досрочно, если в этом будет необходимость, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Технически город уже готово к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

Он также отметил, что город готов оказать необходимую помощь управляющим компаниям, ОСББ и другим жилым объединениям, чтобы они смогли вовремя вступить в отопительный сезон.

"Специалисты "Киевтеплоэнерго" могут осмотреть исправность оборудования и систем. Также призываю все эти объединения проверить наличие задолженности за тепло. То есть - сделать все необходимое, чтобы потом не осуществлять работы в авральном режиме, когда на улице будет минусовая температура", - отметил Кличко.

Киевский городской голова также напомнил, что город не только обновляет теплосети и заменяет аварийные трубы, а в этом году обновили более 100 км труб на наиболее проблемных участках. Но и внедряет новейшие технологии для содержания сетей.

"В новом отопительном сезоне "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники - оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей, мониторинг состояния энергетического оборудования", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #кличко #отопительный_сезон
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