Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам до 21 апреля 2021 г.

Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам до 21 апреля 2021 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в среду 297 народных депутатов поддержали принятие в целом законопроекта №3640 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория по взысканию имущества граждан Украины, предоставленных как обеспечение кредитов в инвалюте" с предложениями президента от 7 августа 2020 года.