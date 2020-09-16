Германия предложила США миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций против "Северного потока 2"

Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщает в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что еще в начале августа глава Минфина ФРГ Олаф Шольц сказал своему американскому коллеге Стивену Мнучину вначале устно, а затем изложил письменно, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского СПГ. Правительство США планирует экспорт газа в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмхафен.