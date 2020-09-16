В Киеве за сутки выявили 356 новых случаев COVID-19, восемь человек скончались - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 356 новых случаев заболевания COVID-19, 8 человек умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ситуация с распространением вируса остается сложной. За минувшие сутки обнаружили 356 больных. Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 291 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 070", - сказал Кличко на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что среди заболевших 184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет и 15 девочек от 2 до 15 лет, также 139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 18 мальчиков от 1 до 16 лет. В том числе заболели и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Также выздоровели за минувшие сутки 134 человека.

Всего коронавирус преодолели 5 519 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Днепровском - 66, Деснянском районе - 45 случаев", - добавил мэр.

Как сообщалось, Украине по состоянию на утро среды выявлено 2 958 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 1514 человек, 76 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.