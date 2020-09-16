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12:22 16.09.2020

Количество новых случаев COVID-19 превышает установленный показатель в 19 областях и Киеве – данные Минздрава

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Количество новых случаев COVID-19 превышает установленный показатель в 19 областях и Киеве – данные Минздрава

 Количество новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, следует из обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в среду данных.

Загрузка коек пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на коронавирусную болезнь по состоянию на 15 сентября превысила порог в 50% в семи регионах - в Киевской (50,9%), Одесской (66,8%), Ривненской (51,1%), Тернопольской (50,4%), Харьковской (51,4%), Хмельницкой (54,4%) и Черновицкой (52,5%) областях.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 96,8 на 100 тыс. населения, а загруженность коек пациентами и подозрительными с COVID-19 – 44,3%.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.

Теги: #коронавирус #украина #минздрав
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