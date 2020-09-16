События

12:17 16.09.2020

Подорвавшиеся на растяжке в районе Шум военнослужащие доставлены в Харьковский госпиталь

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Двое военнослужащих, получившие во вторник ранения в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, доставлены в госпиталь в Харькове.

"Аэромедицинской эвакуацией в военно-медицинский клинический центр Северного региона были доставлены двое военнослужащих ВСУ... Состояние раненых стабильное, удовлетворительное", - сообщается на официальной странице Харьковского военно-медицинского клинического центра Северного региона в Facebook.

Теги: #подрыв #оос #госпиталь #раненый
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Интерфакс-Украина
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