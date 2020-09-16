С сентября в инклюзивные группы детских садов пошли 6 тыс. детей с особыми образовательными потребностями

Министерство образования и науки Украины сообщило, что с 1 сентября 2020 года 6 тыс. детей с особыми образовательными потребностями пошли в инклюзивные группы учреждений дошкольного образования.

"Дети с особыми образовательными потребностями учатся в инклюзивных группах вместе со своими сверстниками. За счет субвенции на поддержку лиц с особыми образовательными потребностями детям обеспечиваются дополнительные коррекционно-развивающие и психолого-педагогические занятия, в том числе индивидуальные занятия с логопедом, психологом или другими нужными специалистами. Такие занятия дополнительно оплачиваются специалистам, с которыми заключают гражданско-правовые договора, за счет государственной субвенции", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Также для ребенка с особыми образовательными потребностями, который учится в инклюзивной группе, за счет государства закупаются средства для обучения (дидактические материалы, развивающие игрушки, специальные коррекционные программы, оборудование). Закупка осуществляется в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка с учетом предоставленных инклюзивного-ресурсным центром рекомендаций.

Отмечается, что с целью создания индивидуальной программы непосредственно под нужды ребенка в садах создаются команды психолого-педагогического сопровождения, в которые включаются педагогические работники заведения, психолог, при необходимости приглашается представитель инклюзивного ресурсного центра.

Для удобной работы в инклюзивных группах количество детей с особыми образовательными потребностями должен составлять не более трех человек, коррекционно-развивающие услуги могут предоставляться как индивидуально, так и в группе, наполняемостью 2-6 детей.