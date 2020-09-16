Паломников-хасидов фактически обманули и выманили в Беларусь – замглавы МВД Украины Геращенко

Паломники-хасиды, которые сейчас стремятся попасть на территорию Украины через государственную границу с Беларусью, фактически были обмануты неизвестными, распространившими ложные сведения о том, что через данное направление можно попасть на украинскую территорию, заявляет замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Те люди, которые выманили обманным путём в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, эти люди совершили, на мой взгляд, правонарушение в отношении тех людей. Они были фактически обмануты и выманены в Беларусь. У нас нет оснований пропускать данных граждан в Украину", - сказал он в среду утром в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Геращенко, украинская сторона таким гражданам на границе разъясняет, что необходимо вернуться туда, откуда они приехали - в Израиль или другие страны.

"Но на сегодняшний момент законодательство не разрешает нам запускать в страну большое количество иностранных граждан без достаточных для этого оснований… Нужно уважать законы нашей страны", - подчеркнул Геращенко.