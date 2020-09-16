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10:24 16.09.2020

Минобразования планирует запустить "Новую украинскую школу" в базовой в 2022 году

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Минобразования планирует запустить "Новую украинскую школу" в базовой в 2022 году

Министерство образования и науки осуществляет подготовку к запуску "Новой украинской школы" в базовой школе в 2022 году.

"Реформа Новой украинской школы - это одна из ключевых реформ министерства, которая реализуется также благодаря всесторонней поддержке международных партнеров", - цитирует и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета пресс-служба министерства.

Также сообщается, что на данный момент осуществляется подготовка к запуску "Новой украинской школы" в базовой школе в 2022 году.

Среди основных задач в этом аспекте: обновление содержания базового образования и методик обучения для формирования ключевых компетентностей для жизни; диджитализация; создание эффективной сети школ; поддержка учителей, предусматривающая реформу оплаты труда, создание центров профессионального развития, повышения квалификации и сертификация учителей; проведение супервизии и внедрение педагогической интернатуры; создание в учреждениях общего среднего образования безопасной образовательной среды, свободной от любых форм насилия и дискриминации; обустройство всех школ теплыми туалетами; развитие современной, инклюзивной и развивающей среды, предусматривающий новое образовательное пространство; повышение квалификации педагогических работников психологической службы; организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с их потребностями и интересами; обеспечение инклюзивности обучения, включая налаживание эффективной работы инклюзивных ресурсных центров по предоставлению услуг детям с особыми образовательными потребностями, их психолого-педагогической оценки и сопровождения; создание системы профессиональной ориентации учащихся, включая проведение мониторинговых исследований; повышение квалификации учителей, ведущих профориентацию; обеспечение доступности получения внешкольного образования.

Теги: #школа #минобразования
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