Законодательное урегулирование надомной и дистанционной работы увеличит нагрузку на бухгалтеров и HR-менеджеров – юрист

Законодательные инициативы по урегулированию надомной и дистанционной работы в случае их принятия могут увеличить нагрузку на бухгалтеров и HR-менеджеров предприятий и организаций, считает юрист киевского офиса МЮФ Baker McKenzie Анна Степанова.

"У работодателя появится ряд обязанностей. Среди прочего, работодатели должны будут вести учет надомных работников и регистрационные листы их рабочих заданий, что увеличит нагрузку на бухгалтеров и HR-менеджеров. Как и раньше, работодатели будут обязаны проверять жилищно-бытовые условия надомных работников с точки зрения возможности выполнения работы в имеющихся условиях", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Степановой, в целом внедрение альтернативных форм организации труда является актуальной темой в течение уже нескольких лет, что "обусловлено стремительным развитием современных технологий, позволяющих эффективно выполнять работу вне традиционного офиса, а также запросом со стороны работников на лучший баланс между работой и личными интересами".

При этом юрист напомнила, что в марте 2020 года в трудовое право "была введена новая для Украины концепция дистанционной работы, которая отождествляется с уже существовавшей практикой надомной работы".

"Упоминание о возможности надомной работы содержалось в КЗоТ Украины, некоторых законах и подзаконных актах еще со времен СССР. Эта форма работы применялась ограниченно, так как для нее были установлены весьма специфические условия", - сказала она.

При этом Степанова отметила, что действующее законодательство только в общих чертах определяет, что такое дистанционная (надомная) работа, а многие его аспекты остаются не урегулированными.

"В частности, нет ясности относительно пределов обязанностей и ответственности работодателя за контроль над работой сотрудников, за охрану и безопасность труда, а также права работников на компенсацию затрат, связанных с выполнением работы вне помещений работодателя, и т.п. Открытым также остается вопрос о возможности сочетания различных форм организации труда работника, например, дистанционной работы с обычной работой в офисе", - сказала она.

По мнению Степановой регулирование дистанционной и надомной работы должно положительно отразиться на бизнесе, так как позволит предложить работникам наиболее подходящий им вариант работы.

Законопроект №4051 об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы отвечает на вопросы охраны и безопасности труда, ответственности работников за оборудование, предоставленное работодателем для выполнения работы вне традиционного офиса, и прочие. Например, согласно законопроекту, при дистанционной или надомной работе работник будет самостоятельно нести персональную ответственность за свою безопасность и охрану труда, а у работодателей появится возможность проводить инструктажи по охране труда для таких работников дистанционно (путем видеосвязи).

Кроме того, если работнику предоставлено оборудование для работы вне помещений работодателя, работодатели смогут заключить с таким работником договор о полной материальной ответственности.

"Не менее важно и то, что законопроектом прямо предусмотрена возможность сочетать дистанционную работу с работой в офисе. Особенности такого сочетания могут быть урегулированы в трудовом договоре", - подчеркнула Степанова.

Как сообщалось, в начале сентября группа из 32 народных депутатов зарегистрировала законопроект №4051 об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы зарегистрирован в пятницу на сайте Рады.

В пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на соцопросы указано, что более 35% сотрудников перешли на "удаленку" во время пандемии COVID-19.