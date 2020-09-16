События

09:55 16.09.2020

Федоров хочет запустить нацпроект по ликвидации бесполезных справок

1 мин читать
Федоров хочет запустить нацпроект по ликвидации бесполезных справок

 Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует запустить отдельный нацпроект по ликвидации бесполезных документов для получения услуг, об этом он написал во вторник вечером на своем Телеграм-канале.

"Думаю запустить отельный нацпроект по массовой ликвидации бесполезных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который чаще сильнее влияет на чиновников, чем закон. Даже ускоренно-эволюционным путем ждать долго. Нужно радикально", - подчеркнул вице-премьер.

Он также сообщил, что отмененная Верховной Радой справка о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местные выборы создавала постоянные очереди в оффлайне и большую нагрузку на сайт.

"Такие рудименты нужно искоренять максимально из нашей с вами жизни. Бегать должны данные, а не люди", - считает Федоров.

Он также поделился информацией о том, что в августе эту справку получило 54,69 тыс. человек (онлайн+офлайн), а в сентябре за половину месяца - 244,1 тыс. Из них: 106,67 тыс. в электронном виде и 137,42 тыс. в аналоговом.

Теги: #минцифры #справки #федоров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 13.09.2020
Сервисные центры МВД в период избирательной кампании будут выдавать справки о несудимости и в понедельники

Сервисные центры МВД в период избирательной кампании будут выдавать справки о несудимости и в понедельники

13:03 09.09.2020
В Украине начали торговать справками об отрицательном результате ПЦР на COVID-19 для выезда за рубеж

В Украине начали торговать справками об отрицательном результате ПЦР на COVID-19 для выезда за рубеж

12:08 04.09.2020
Минцифры запускает информационный портал для поддержки беларусских специалистов по вопросам релокации

Минцифры запускает информационный портал для поддержки беларусских специалистов по вопросам релокации

13:09 27.08.2020
Минцифры запускает на портале "Дия" гид по государственным услугам

Минцифры запускает на портале "Дия" гид по государственным услугам

16:24 18.08.2020
Хотим к концу года завершить построение Электронной системы в сфере строительства – Выскуб

Хотим к концу года завершить построение Электронной системы в сфере строительства – Выскуб

10:12 17.08.2020
Минцифры и Госспецсвязи нарабатывают идеи по реорганизации Государственного центра киберзащиты

Минцифры и Госспецсвязи нарабатывают идеи по реорганизации Государственного центра киберзащиты

18:29 14.08.2020
Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

Правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. беларуских ІТ-специалистов - глава Минцифры

16:38 10.08.2020
Мобильные операторы в июле подключили к 4G-сети 2 тыс. населенных пунктов Украины - Минцифры

Мобильные операторы в июле подключили к 4G-сети 2 тыс. населенных пунктов Украины - Минцифры

17:33 07.08.2020
Минцифры и "Укрпошта" будут сотрудничать для доступности государственных услуг

Минцифры и "Укрпошта" будут сотрудничать для доступности государственных услуг

12:58 31.07.2020
Минцифры и НСЖУ будут совместно обучать журналистов региональных СМИ цифровой грамотности

Минцифры и НСЖУ будут совместно обучать журналистов региональных СМИ цифровой грамотности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов - замглавы МИД Енин

В Украине за сутки 2 958 заболевших COVID-19, 1514 выздоровели, 76 умерли – СНБО

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных и один погиб

Разумков: ТКГ не должна менять минскую площадку переговоров

Аваков: Мы призываем паломников уважать закон и не провоцировать ситуацию на границе Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Киева усилила меры безопасности в центре города из-за массовых акций

В Умань прибыл сводный отряд полицейских для обеспечения безопасности граждан

Преступления против журналистов должны тщательно и быстро расследоваться – посольство США в Украине по случаю 20-й годовщины исчезновения Гонгадзе

Законодательное урегулирование надомной и дистанционной работы увеличит нагрузку на бухгалтеров и HR-менеджеров – юрист

Ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов - замглавы МИД Енин

Управление персональным легким электротранспортом в состоянии опьянения необходимо запретить – юрист

В Украине за сутки 2 958 заболевших COVID-19, 1514 выздоровели, 76 умерли – СНБО

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 29,5 млн, число жертв - 934 тыс.

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военных и один погиб

Трамп не исключил возможность появления вакцины от COVID-19 в течение нескольких недель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА