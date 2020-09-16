Федоров хочет запустить нацпроект по ликвидации бесполезных справок

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует запустить отдельный нацпроект по ликвидации бесполезных документов для получения услуг, об этом он написал во вторник вечером на своем Телеграм-канале.

"Думаю запустить отельный нацпроект по массовой ликвидации бесполезных документов для получения услуг. Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который чаще сильнее влияет на чиновников, чем закон. Даже ускоренно-эволюционным путем ждать долго. Нужно радикально", - подчеркнул вице-премьер.

Он также сообщил, что отмененная Верховной Радой справка о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местные выборы создавала постоянные очереди в оффлайне и большую нагрузку на сайт.

"Такие рудименты нужно искоренять максимально из нашей с вами жизни. Бегать должны данные, а не люди", - считает Федоров.

Он также поделился информацией о том, что в августе эту справку получило 54,69 тыс. человек (онлайн+офлайн), а в сентябре за половину месяца - 244,1 тыс. Из них: 106,67 тыс. в электронном виде и 137,42 тыс. в аналоговом.