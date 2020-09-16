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09:47 16.09.2020

Ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов - замглавы МИД Енин

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Ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов - замглавы МИД Енин

На данный момент ситуация не позволяет разрешить власти пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"На сегодняшний момент ситуация не позволяет нам разрешить пропуск в Украину дополнительного количества хасидов, в частности тех паломников, которые на сегодняшний день собрались на границе с Беларусью. Мы постоянно проводим совместно с коллегами из других ведомств разъяснительную работу, и реакция, в принципе, является достаточно адекватной. Мы не фиксируем значительных нарушений общественного порядка", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Замглавы МИД Украины подчеркнул, что "на сегодняшний день мы руководствуемся, прежде всего, теми нормативными документами, которые утверждены правительством, и национальными интересами Украины".

По словам Енина, на данный момент ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти, а в Умани принимаются "чрезвычайно тщательные меры с целью максимального обеспечения безопасности тех паломников, которые все-таки прибыли до введения запрета на въезд в Украину".

"Их будет обеспечено соответствующим питанием, медицинским обеспечением. Будет сведено к минимуму контакты с местным населением, планируется проведение дополнительного тестирования с тем, чтобы успокоить местное население и убедить его в том, что на сегодняшний момент все возможные меры распространению Covid на данном этапе применены", - пояснил заместитель министра.

Теги: #енин #хасиды #мид
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