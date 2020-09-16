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06:57 16.09.2020

Госэкоинспекция готовит иск на львовских чиновников за бездействие в отношении выявленных несанкционированных свалок

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На территории Львовской области 15 сентября выявлено почти 400 несанкционированных свалок, в Государственной экологической инспекции готовят исковое заявление в суд о бездеятельности должностных лиц Львовского городского совета и Львовской ОГА, сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный в Фейсбуке.

"Во Львовской области до 116 населенных пунктов не охвачены услугами по вывозу мусора. Поэтому сегодня на территории Львовской области выявлено почти 400 несанкционированных свалок. Такая ситуация в сфере управления отходами является прежде всего следствием неэффективной работы местного самоуправления", - написал Малеваный.

По его словам, Госэкоинспекция в результате проверки Львовского городского совета и Львовской областной государственной администрации выявила следующие нарушения:

• исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов определены без проведения соответствующих конкурсных основ;

• не определены специальные места для размещения отходов;

• не реализованы полномочия по обеспечению организации и контроля за безопасным транспортированием, сортировкой, обработкой (переработкой) утилизацией и захоронением всего объема образованных отходов;

• не разработаны и не утверждены Схемы санитарной очистки г. Львова и населенных пунктов Львовской области, что делает невозможным предсказать уровень охвата, объемы и объем образованных отходов, количество транспортных средств для перевозки и тому подобное.

"Сейчас готовим исковое заявление в суд о бездеятельности должностных лиц Львовского городского совета и Львовской ОГА. Именно они должны были гарантировать чистоту и экологическую безопасность территории, однако этого не сделали. Также председателям этих органов вынесены требования по приведению в соответствие с законодательством", - отметил Малеваный.

Малеваный подчеркнул, что для того, чтобы Украина не утонула в мусоре нужно прежде всего - создавать качественную инфраструктуру по управлению отходами.

"И это задача именно местной власти, которая не всегда хочет его решать. Вижу выход в повышении штрафов за экологические нарушения. Они должны быть такими высокими, чтобы должностные лица боялись идти против закона", - добавил он.

Теги: #госэкоинспекция #украина #чиновники #иск
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