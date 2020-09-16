Прокуратура требует отменить результаты тендера на закупку деревьев и растений для харьковского сада Шевченко на сумму более 19 млн грн

Харьковская местная прокуратура № 3 обратилась с иском в хозяйственный суд области с требованием признать незаконным и отменить решение горсовета и договор о закупке и посадке зеленых насаждений для сада Шевченко на сумму более 19 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, в результате мониторинга электронной системы публичных закупок Prozorro было установлено, что департамент горсовета провел открытые торги по посадке новых деревьев и других растений на территории сада Шевченко.

"Решением заказчика (департамента горсовета - ИФ) победителем было признано коммунальное предприятие, которое подчиняется указанному департаменту Харьковского горсовета. С предприятием заключен договор о закупке работ на общую сумму более 19 млн грн", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, закупка была проведена с нарушением требований закона "О публичных закупках", поскольку заказчик и подрядчик являются связанными лицами. Это и стало основанием для направления соответствующего иска в суд.