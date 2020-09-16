Правительство Японии в полном составе уходит в отставку

Кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе уходит в отставку в преддверии назначения Есихидэ Суга, сообщают местные СМИ.

Прошения об этом каждый из министров передал премьеру Абэ.

Есихидэ Суга, новый лидер Либерально-демократической партии, собирается вступить в должность премьер-министра Японии в среду.

Ожидается, что парламент официально изберет Сугу премьером на внеочередной сессии во второй половине дня.

После этого, как ожидается, он сформирует новый кабинет министров.

По данным СМИ, министр финансов Таро Асо и министр иностранных дел Тошимицу Мотеги, а некоторые другие члены кабмина, работавшие при Абэ, сохранят свои посты в новом правительстве. Министр обороны Таро Коно может быть назначен ответственным за административную реформу. Глава Минздрава Кацунобу Като, вероятно, станет преемником Суги на посту главного секретаря кабинета министров.

28 августа премьер-министр Японии Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Тогда он отметил, что продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник. Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока - до следующих парламентских выборов, запланированных на осень 2021 года.