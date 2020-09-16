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01:16 16.09.2020

Орден "За заслуги" 3 степени получил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялов

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Орден "За заслуги" 3 степени получил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялов

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов передал орден "За заслуги" 3 степени заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, сообщила пресс-служба ОП.

"Нариман Джелялов награжден указом президента №335/2020 по случаю Дня Независимости Украины, однако в то время он находился на территории оккупированного Крыма и только сейчас смог получить заслуженную награду", - говорится в сообщении.

На вручении также присутствовал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич. Вместе с Трофимовым они пожелали Джелялову дальнейших побед и высоких наград и договорились встретиться в свободном украинском Крыму.

"Тема Крыма очень важна для нас, мы следим за всеми событиями на полуострове", - отметил первый заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Кроме того, во время встречи Джелялов рассказал о ситуации по обеспечению крымчан водой, а также о нарушении прав человека на оккупированной территории.

Теги: #орден #меджлис #офис_президента #украина
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