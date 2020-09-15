В ОП считают необходимым развитие оптимальных стратегий внедрения современных научных исследований в области биобезопасности, вирусологии и защиты населения от инфекционных заболеваний

В Офисе президента Украины акцентировали внимание на необходимости развития оптимальных стратегий внедрения современных научных исследований в области биобезопасности, вирусологии и защиты населения от инфекционных заболеваний, сообщила пресс-служба ОП.

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, а также советник руководителя Офиса Главы государства Михаил Пасечник акцентировали внимание на том, что вопросы современных научных исследований в области биобезопасности, вирусологии и защиты населения от инфекционных заболеваний очень важны, а поэтому необходимо выработать оптимальные стратегии их внедрения, предвидеть ресурсное и логистическое обеспечение этого процесса", - говорится в сообщении.

В частности, на совещании по вопросам развития системы биологической безопасности Украины под главенством Соколовской обсуждалось создание условий для научных исследований и производства иммунобиологических препаратов с применением генно-инженерных технологий. В заседании приняли участие представители министерства здравоохранения, министерства финансов, а также руководители и ведущие академики Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук Украины.

Во время совещания представители Минздрава представили видение направлений локализации производства вакцин, осуществление научно-исследовательских и научно-технологических разработок с применением генно-инженерных технологий. Также ученые подчеркнули необходимость предоставления приоритета генно-инженерным технологиям производства иммунобиологических препаратов.

"Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами. В перспективе это позволит преодолеть зависимость государства от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов, а также противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозами для государства", - говорится в сообщении.