Зеленский уполномочил замминистра экономики Панаиотиди на подписание протокола к Соглашению о сотрудничестве о ГНСС между Украиной и Европейским сообществом

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлану Панаиотиди на подписание Протокола к Соглашению о сотрудничестве относительно гражданской глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) между Украиной и Европейским сообществом, его государствами-членами в связи с присоединением Болгарии, Хорватии и Румынии к ЕС.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующее распоряжение он подписал 15 сентября.

Им же признано утратившим силу распоряжение пятого президента Украины Петра Порошенко от 4 марта 2019 года о предоставлении экс-главе Государственного космического агентства Украины Павлу Дегтяренко полномочий на подписание данного документа.