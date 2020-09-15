Глава набсовета Raiffeisen Bank International AG отметил особую заинтересованность в стабильной работе в Украине

Председатель наблюдательного совета Raiffeisen Bank International AG Иоганн Штробль отмечает, что банк активно работает в Украине и особенно заинтересован в стабильности работы на украинском рынке.

"Мы очень гордимся тем, что в эти трудные времена работаем в рамках государственной программы кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". Поддержка государства в этом плане очень важна", - отметил он на украинско-австрийском бизнес-форуме в Вене с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Австрии Александра Ван дер Беллена, сообщает пресс-служба президента Украины.

Штробль считает те структурные меры, которые были приняты в Украине в последнее время, "просто образцовыми". "В такие тяжелые времена удалось согласовать все вопросы с МВФ и поддерживать плодотворные отношения", - отметил глава набсовета Raiffeisen Bank International AG.

Он особо отметил реформу юстиции, которая реализуется в Украине.