Гендиректор Kronospan GmbH призвал решить проблемные вопросы деревообработки и нормировать законодательство по экспорту древесины

Генеральный директор австрийской компании Kronospan GmbH Давид Бреннер призвал решить проблемные вопросы деревообработки в Украине и нормировать законодательные вопросы экспорта древесины.

"Мы надеемся, что эта реформа будет проведена с большим успехом", - подчеркнул он на украинско-австрийском бизнес-форуме в Вене с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Австрии Александра Ван дер Белена, сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам Бреннера, в Украине необходимо продолжить борьбу с нелегальной вырубкой лесов.