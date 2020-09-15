Австрийский бизнес заинтересован в проектах по снижению смертности на дорогах Украины, создании системы дорожного сбора для финансирования строительства дорог

Австрийский бизнес заинтересован в реализации инфраструктурных проектов в Украине, сообщает пресс-служба Офиса главы украинского государства по итогам украинско-австрийского бизнес-форума в Вене с участием президента Владимира Зеленского и президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

"Совместные проекты в сфере дорожной инфраструктуры позволят, в частности, снизить уровень смертности на украинских дорогах. Также обсужден проект имплементации системы дорожного сбора с целью финансирования строительства дорог в Украине", - сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник.

Представители австрийского бизнеса призвали развивать совместные логистические проекты. Также они отметили важность облегчения ведения бизнеса в Украине и развития системы "единых окон".