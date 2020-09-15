Гендиректор Austrian Agricultural Cluster предложил создать в Украине школу для молодых фермеров

Генеральный директор австрийской компании Austrian Agricultural Cluster Герман Визер отметил важность инвестиций в развитие аграрного сектора Украины, а также предложил создать в Украине техническую сельскохозяйственную школу для молодых фермеров.

"В Украине есть земля с прекрасными ресурсами. Речь идет о том, чтобы вы могли перерабатывать сельскохозяйственные продукты на высококачественную продукцию и имели возможность экспортировать ее в мире", - отметил он во вторник на украинско-австрийском бизнес форуме в Вене с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

Визер призвал президента Украины присоединиться к реализации этого проекта.