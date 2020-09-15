Ракетный эсминец ВМС США "Рузвельт" зашел в Черное море

Американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) во вторник вечером вошел в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Ранее 6-й оперативный флот сообщил, что эсминец направляется в Черное мире "для проведения регулярных морских операций".

При этом подчеркивалось, что "6-й флот регулярно действует в Черном море для поддержки своих союзников и партнеров в регионе".

В настоящее время в Балтийском море также находится американский ракетный эсминец ВМС США USS Ross (DDG-71). После краткосрочного захода на базу ВМС Германии в Киле он вновь вышел в море. И сейчас находится в юго-западной Балтике к югу от датских берегов.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили о том, что российские военные следят за его действиями.

"Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года", - говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.