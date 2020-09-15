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21:37 15.09.2020

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов рекомендует руководству МВД и Нацполиции обеспечить анализ резонансных дел в нападениях на журналистов – Офис президента

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Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов рекомендует руководству МВД и Нацполиции обеспечить анализ резонансных дел в нападениях на журналистов – Офис президента

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины направит обращение в правоохранительные органы о проведении аудита состояния расследования преступлений против журналистов, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Мы рекомендуем руководству МВД и Национальной полиции обеспечить тщательный анализ специалистами высокого уровня этих ведомств расследований в 10 резонансных ситуациях нападений на журналистов. Мы рекомендуем провести своеобразный аудит качества работы следователей по этим делам", - сказал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

По его словам, речь идет прежде всего об аудите расследований наиболее резонансных дел.

Также Томиленко отметил, что Совет сформирует перечень этих дел, и в ближайшее время запрос направят правоохранителям. Правоохранительные органы за месяц должны отчитаться о результатах аудита.

Кроме того, директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в 2020 году органы досудебного расследования Нацполиции зарегистрировали 148 уголовных производств, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов, из которых 111 - по ст. 171 Уголовного кодекса Украины, 37 - по ст. 345-1 УК Украины.

Как отмечается, по результатам проведенного расследования в суд направлено обвинительные акты в 10 уголовных производствах в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской и Херсонской области и еще три - в Киеве. По 61 производству принято решение о закрытии, сообщил Шевченко.

По состоянию на 11 сентября подчиненные подразделений Нацполиции осуществляют досудебное расследование в 77 производствах. В трех из них установлено лицо, совершившее преступление.

"То есть процесс идет, и следователи органы не топчутся на месте", - констатировал Шевченко.

В то же время он отметил, что в настоящее время не расследованными остаются 158 уголовных производств указанной категории.

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов считает целесообразным создание информационной платформы, где содержалась бы вся информация относительно этапов расследования фактов препятствования журналистской деятельности

Также было отмечено усиление коммуникации правоохранителей с представителями СМИ. Кроме того, обсуждался вопрос создания специального фонда, который бы оказывал гранты на проведение журналистских расследований преступлений против представителей медиа и помощь семьям журналистов, погибших или пострадавших в результате совершения преступлений против них.

Также Совет определил планы работы до конца 2020 года. Отмечается, что планируется продолжить рассмотрение информации о расследовании преступлений против журналистов и приложить усилия для налаживания координации между следственными органами, прокуратурой и судами с целью привлечения внимания к важности их раскрытия и привлечения виновных к ответственности.

Среди планов - рассмотрение информации об обновлении медийного законодательства, подготовка рекомендаций по противодействию дезинформации и по урегулированию процедуры ограничения доступа к интернет-ресурсам, соответствующую европейским стандартам свободы слова, свободы интернета и цифровых прав.

Кроме того, Совет обсудил вопросы противодействия распространению фейков и ложной информации в СМИ и заслушал генерального директора по вопросам информационной политики Офиса президента Ирину Победоносцеву касательно перезапуска и коммуникационной стратегии бренда Ukraine NOW.

По ее словам, речь идет о разработке идеологической платформы, которая содержала бы информацию о современной Украине для различных аудиторий, в частности для представителей дипломатических кругов, бизнеса, туризма и туристов.

"Мы с коллегами уже давно обсуждали необходимость реанимировать бренд Ukraine NOW. Нет никакого ребрендинга. Единственное, что мы хотим, - перезапустить его и наполнить определенными смыслами. Хотелось бы разработать стратегическое видение, что такое Украина сегодня и каким образом мы позиционировать Украину в мире", - сказала Победоносцева.

Она отметила, что в настоящее время создана рабочая группа, в которую, в частности, привлечены представители профильных министерств. Победоносцева призвала участников встречи также участие в разработке такой стратегии.

"Будем благодарны за советы, видение, потому что это общее дело и перспектива продвижения Украины в мире", - резюмировала она.

Теги: #нападение #расследование #офис_президента #журналисты
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