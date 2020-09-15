ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко с альтернативой залога в 1,5млн грн

По ходатайству прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения помощнику народного депутата, подозреваемому в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

"Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1млн 552 грн залога", - сообщает во вторник вечером пресс-служба САП.

В прокуратуре отметили, что постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

В информации не указывается имя указанного помощника нардепа, как и имя самого парламентария. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об Иване Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом от "Слуги народа" Александром Юрченко.