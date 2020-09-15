Экс-глава "Укрэнерго" Ущаповский и экс-член НКРЭКУ Машляковский лидируют в конкурсном отборе на должность члена регулятора

Экс-глава НЭК "Укрэнерго" Константин Ущаповский и экс-член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере приватизации и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Машляковский набрали наибольшее и равное количество баллов по результатам двух этапов собеседований, проводимого конкурсной комиссией по отбору кандидатур членов НКРЭКУ.

При этом Ущаповский лидировал по результатам первого этапа собеседования.

Согласно озвученным во вторник общим результатам собеседований, Ущаповский с Машляковским набрали по 156,3 балла, на втором месте - ранее работавший в "Укрэнерго" Антон Мягков со 147,5 балла, на третьем месте - работавшая в НКРЭКУ Ирина Рожанская со 145,1 балла.

В целом во втором этапе собеседований принимало участие 14 соискателей из 16 допущенных, поскольку, по словам секретаря комиссии Светланы Голиковой, Ольга Тагиева сняла свою кандидатуру и подала заявление, а Валерий Безус не явился на собеседование без объяснений.

Итоги всех кандидатов по результатам двух этапов собеседований: Валерий Безус – 42,5 балла, Андрей Борисенко – 138,8 балла, Александр Гошкодеря – 85 баллов, Андрей Гунько – 100,1 балла, Виталий Лазоренко – 96,3 балла, Валерий Людмирский – 140,1 балла, Олег Полищук – 135,1 балла, Галина Руденко – 122,5 балла, Владислав Сагир – 126,3 балла, Светлана Терещенко – 143,8 балла, Ольга Тагиева – 48,8 балла, Виталий Шубин – 142,6 балла.

Голикова отметила, что комиссия передаст материалы участников для проведения спецпроверки в соответствии с законодательством о коррупции и очищении власти, а затем будет определен рейтинг кандидатов, и по его результатам комиссия предложит Кабинету министров два кандидата в члены НКРЭКУ, а Кабмин должен будет выбрать одного из них.

Как сообщалось, по результатам первого этапа собеседований, проводимого конкурсной комиссией по отбору кандидатов на членов НКРЭКУ, наибольшее количество балов – 62,5 – набрал экс-глава НЭК "Укрэнерго" Константин Ущаповский, на втором месте ранее работавшая в регуляторе Ирина Рожанская с 61,3 балла, на третьем – глава юрдепартамента НКРЭКУ Светлана Терещенко с 57,5 балла.

Результаты других кандидатов: Валерий Безус – 42,5 балла, Андрей Борисенко – 56,3 балла, Александр Гошкодеря – 32,5 балла, Андрей Гунько – 43,8 балла, Виталий Лазоренко – 40 баллов, Валерий Людмирский – 53,8 балла, Руслан Машляковский – 52,5 балла, Антон Мягков – 52,5 балла, Олег Полищук – 51,3 балла, Галина Руденко – 50 баллов, Владислав Сагир – 47,5 балла, Ольга Тагиева – 48,8 балла, Виталий Шубин – 51,3 балла.

К конкурсу были допущены экс-первый замминистра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин, вице-президент EnergyClub Валерий Безус, начальник департамента электроснабжения "Укрзализници" Валерий Людмирский, экс-член НКРЭКУ Руслан Машляковский, экс-глава ГП "НЭК "Укрэнерго" Константин Ущаповский, глава общественного союза "Энергетический Союз" Ольга Тагиева.

Кроме того, к конкурсу допущены Светлана Терещенко и Галина Руденко, занимающие руководящие должности в НКРЭКУ, а также Ирина Рожанская, ранее работавшая в регуляторе.

На должность члена НКРЭКУ также претендуют Виталий Лазоренко, заместитель гендиректора - главный инженер Кременчугской ТЭЦ и Александр Гошкодеря, заместитель гендиректора по охране труда и капитальному строительству этой ТЭЦ.

Кроме того, к следующему этапу допущены Владислав Сагир, ранее работавший в ПАО "Центрэнерго", Андрей Борисенко, ранее работавший в нескольких облэнерго и НЭК "Укрэнерго", Антон Мягков, работавший в Фонде госимущества, ряде облэнерго и НЭК "Укрэнерго", Олег Полищук, работавший как в НАЭК "Энергоатом", так и в ГП "Энергорынок".

Комиссия приняла заявление Александра Чайки об отводе своей кандидатуры в связи с невозможностью подтвердить необходимый опыт работы в сфере энергетики, а также проголосовала за допуск к конкурсу Андрея Гунько с учетом предоставленной им дополнительной информации, подтверждающей необходимый опыт работы в энергосфере и на руководящих должностях, в частности, в проекте немецкого общества по международному сотрудничеству GIZ.