НАБУ обратилось в НАПК с просьбой проверить действия нардепа на предмет наличия конфликта интересов в рамках "дела ОАСК"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обратилось в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой провести проверку на предмет наличия конфликта интересов в действиях народного депутата – одного из авторов представления в Конституционный суд Украины по закону "О НАБУ".

"Детективы НАБУ в рамках расследования по подозрению главы и судей ОАСК установили факты, которые могут свидетельствовать о наличии близких личных отношений между этим лицом и одним из подозреваемых судей. Собранные во время негласных следственных (розыскных) действий материалы показали, что в течение 2019 года в присутствии этого народного депутата, в то время - помощника народного избранника VIII созыва - в помещении рабочего кабинета главы ОАСК неоднократно обсуждались планы по захвату государственной власти", - сообщает пресс-служба НАБУ в соцсети Facebook.

Отмечается, что после первого сообщения о подозрении главе ОАСК в августе 2019 года, народный депутат (избранная в конце августа 2019 года) вместе с другими нардепами подписала представление в КС о признании неконституционной ст. 375 (постановление судьей заведомо неправосудного приговора) Уголовного кодекса Украины, которую, в частности, и инкриминировали главе ОАСК.

Также она подписала представление о неконституционности указа президента о назначению Артема Сытника директором НАБУ и признанию положений закона "О НАБУ" не соответствующими Конституции.

"Учитывая изложенное, Национальное бюро 15 сентября 2020 года обратилось в НАПК с письмом с просьбой провести проверку и принять необходимые меры", - заявляют в Бюро.

Подозрение главе ОАСК Павлк Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку было вручено сотрудниками НАБУ 17 июля. Отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.