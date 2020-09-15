Аваков призвал всех участников избирательного процесса соблюдать закон
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал всех участников избирательного процесса на местных выборах соблюдать закон.
"Я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах. У МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. У нас есть четкий план действия с учетом всех возможных вызовов этого избирательного процесса. Он, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, должен пройти в правовой плоскости", - заявил Аваков на заседании координационного штаба по местным выборам, сообщает пресс-служба МВД Украины в соцсети Facebook.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подчеркнул, что выборы должны быть демократичными, свободными и признанными всеми. Кроме того, он отметил, что таких сложных выборов в истории независимой Украины ещё не было.
"Прежде всего, я хотел обратить внимание, что членство в Европейском Союзе и НАТО определено нормами Конституции Украины, но чтобы мы смогли получить членство в этих евроатлантические структурах, мы должны отвечать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы, которые признаются всеми. Обращаю внимание на новое админустройство и вопрос выборов в ОТГ, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил будут идти на выборы из этих соображений. Что касается подсчета голосов, то он будет крайне сложным и важным. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им также проголосовать", - добавил Данилов.
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.