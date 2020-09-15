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16:57 15.09.2020

В ОП отмечают, что Зеленский в 2019 году устранил все препятствия для полноценной деятельности НАБУ, а депутат Юрченко должен сотрудничать с НАБУ и Офисом генпрокурора

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В ОП отмечают, что Зеленский в 2019 году устранил все препятствия для полноценной деятельности НАБУ, а депутат Юрченко должен сотрудничать с НАБУ и Офисом генпрокурора

В Офисе президента Украины подчеркивают, что благодаря политической воле Владимира Зеленского в 2019 году были устранены все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также заработал в Украине Высший антикоррупционный суд.

"Курс президента Украины Владимира Зеленского на преодоление коррупции был выражен в реальных шагах уже с первых дней его каденции и продолжается до сих пор. Еще 30 мая 2019 года, в первые недели после инаугурации, глава государства поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о законодательных полномочиях НАБУ осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств. Из-за отсутствия политической воли со стороны предыдущего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась в течение пяти лет со дня создания этого органа", - говорится в заявлении на сайте ОП во вторник.

В ОП указали, что президент Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. "Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила ни для кого в государстве не было и не будет", - отмечается в заявлении.

В Офисе президента сообщили, что получили информацию от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что народный депутат Александр Юрченко, в отношении которого в СМИ распространяют сообщения о причастности к коррупционным правонарушениям, заявил о своем выходе из фракции правящей партии.

"Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского, считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - отметили в ОП.

Теги: #набу #юрченко #офис_президента
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