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16:47 15.09.2020

Минобразования Украины обнародовало проект условий приема в вузы на 2021 год для общественного обсуждения

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Минобразования Украины обнародовало проект условий приема в вузы на 2021 год для общественного обсуждения

Министерство образования и науки Украины обнародовало проект условий приема в учреждения высшего образования на 2021 год для общественного обсуждения.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, среди предлагаемых изменений возможность подавать заявления через электронные кабинеты для всех категорий поступающих, которые имеют хотя бы один сертификат внешнего независимого оценивания и украинский документ о среднем образовании, выданный с применением фотополимерных технологий их изготовления.

Также планируется ввести возможность выполнения требований к зачислению через электронный кабинет с использованием квалифицированной электронной подписи поступающего.

Для поддержки региональных высших учебных заведений предлагается увеличить вес регионального коэффициента до 1,03 (1,05 соответственно для специальностей с особой поддержкой).

Предусматривается также введение весовых коэффициентов для поступления в магистратуру - заведение сможет увеличить вес балла по профессиональных испытаниях, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%. Также планируется предоставить право учреждения в своих правилах приема устанавливать минимальное значение вступительных испытаний и конкурсного балла для поступления на то или иное конкурсное предложение.

Для уменьшения путаницы и недоразумений с предоставлением рекомендаций на контракт, заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, предлагается автоматически исключать из конкурса на все другие конкурсные предложения за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить (если планирует учиться более чем по одной образовательной программе, более чем в одном заведении образования).

Кроме того, в следующем году впервые ВНО по украинскому языку и литературе можно будет сдавать в двух уровнях: только по языку или языку и литературе. Результаты ВНО по украинскому языку будут использоваться для вступления в большинство специальностей, а для специальностей с повышенными требованиями к гуманитарным знаниям (гуманитарных, филологических) - необходимо будет сдавать ВНО по языку и литературе. Результаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 годов можно использовать для поступления на все специальности как результаты ВНО по украинскому языку и литературе или ВНО по украинскому языку.

Среди прочего, в связи с утверждением стандарта высшего образования для второго (магистерского) уровня образования по специальности "право" установлены ограничения для поступления в магистратуру на эту специальность - с 2021 года это смогут сделать только выпускники, завершившие обучение на бакалавриате по специальности "право" или "международное право".

По данным Минобразования, основной этап вступительной кампании предлагается провести в июле 2021 года.

Теги: #минобразования #вузы #обсуждение
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