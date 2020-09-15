Горсовет Ивано-Франковска принял решение открыть детсады и школы, несмотря на "красную" зону эпидопасности

Ивано-Франковский городской совет, ссылаясь на многочисленные обращения родителей детей дошкольного и школьного возраста, принял решение поэтапно возобновить работу детских садов, а также продолжить очное обучение в школах и учреждениях внешкольного образования.

Текст решения был обнародован пресс-службой горсовета во вторник.

Согласно тексту решения, дошкольные учебные заведения начнут открываться уже с 15 сентября. Начальные школы возобновят работу с 21 сентября. Ученики средних и старших классов, а также внешкольных учебных учреждений, вернутся к очному обучению с 28 сентября.

Кроме того, решением рекомендуется образовательным учреждениям частной формы собственности, расположенным на территории Ивано-Франковской городской территориальной громады, обеспечить право детей на образование "в соответствии с решением основателя".

Администрациям учебных заведений предписывается обеспечить неукоснительное соблюдение сотрудниками санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению COVID-19. Ответственность же за здоровье учеников и воспитанников возлагается на их родителей или лиц, что их заменяют.

"Рекомендовать органам национальной полиции воздержаться от действий по привлечению к ответственности физических или юридических лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением. Указанное решение с учетом требований ст. 144 Конституции Украины является обязательным к исполнению на территории Ивано-Франковской городской территориальной громады", - подчеркивается в тексте решения.

Как сообщалось, с 14 сентября Ивано-Франковск включен в "красную" зону эпидемиологической опасности.

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области были подтверждены 153 новых случая коронавирусной болезни, 4 человека из числа ранее заболевших скончались. Сейчас в области болеют 6 464 человека.