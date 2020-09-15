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16:35 15.09.2020

Антикоррупционное бюро Польши нашло EUR1 млн в тайнике у экс-главы "Укравтодора" Новака

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Антикоррупционное бюро Польши нашло EUR1 млн в тайнике у экс-главы "Укравтодора" Новака

 Следователи Центрального антикоррупционного бюро (АКБ) Польши обнаружили в тайнике у бывшего и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака наличные средства, эквивалентные EUR1 млн, сообщается на сайте польского ведомства.

"Деньги были спрятаны в двух специально подготовленных тайниках. Офицеры обнаружили денежные средства на сумму более 4 млн злотых (4,163 миллиона злотых), в том числе EUR536,4 тыс., $470 тыс. и 30 тыс. злотых. Другие активы, приобретенные на средства от коррупционных преступлений, также были изъяты, в том числе две квартиры с оценочной стоимостью около 2 млн злотых и роскошный автомобиль Land Rover", - указано в сообщении АКБ Польши.

Антикоррупционное бюро Польши продолжает расследование и выявление активов, добытых незаконным путем.

Как сообщалось, 22 июля 2020 года польский суд взял под стражу на три месяца бывшего и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) написал в Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы "Укравтодора" Новака. Кроме него, задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши по поручению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщили Новаку о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019-го Кабмин Украины уволил Новака с должности.

Теги: #укравтодор #польша #новак
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