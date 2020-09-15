События

16:12 15.09.2020

В Умани на период празднования Рош га-Шана развернут специальный сводный отряд ГСЧС

2 мин читать
В Умани на период празднования Рош га-Шана развернут специальный сводный отряд ГСЧС

В Умани с целью обеспечения пожарной и техногенной безопасности во время празднования Рош га-Шана развернут специальный сводный отряд управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

"В соответствии с планом, в состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из разных районов области, а также специалисты отделения водолазно-спасательных работ, группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение радиационной, химической и биологической защиты, беспилотных летательных аппаратов и медицинской службы из Аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления", - сообщает пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook.

Общая численность отряда составляет 96 человек личного состава. Отряд усилен также 30 единицами специальной и пожарно-спасательной техники.

План реагирования предусматривает, что в местах проведения праздничных мероприятий на территории мемориального комплекса, а также в местах компактного проживания паломников-хасидов организовано дежурство 4 стационарных постов и установлены 5 контрольно-пропускных пунктов для проведения дезинфекции.

Также накануне отделение водолазно-спасательных работ Управления ГСЧС в Черкасской области обследовало и очистило от опасных предметов около 250 кв. метров дна водоема, который будет использоваться паломниками во время религиозных обрядов. Среди выявленных водолазами предметов: остатки строительных материалов, автомобильные шины, пластиковые и стеклянные бутылки, и тому подобное.

На время религиозных обрядов в водоеме постоянно находится лодка с водолазами, которые следят за безопасностью паломников. Также на берегу находится специальный стационарный водолазно-спасательный пост, где кроме водолазов находятся и медицинские работники, которые в любую минуту готовы профессионально отреагировать на опасность и оказать квалифицированную помощь.

Теги: #гсчс #хасиды #умань
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 15.09.2020
690 хасидов пытаются въехать в Украину из Беларуси. Ожидается новая волна на разных участках – встреча Зеленского с Дейнеко

690 хасидов пытаются въехать в Украину из Беларуси. Ожидается новая волна на разных участках – встреча Зеленского с Дейнеко

22:18 14.09.2020
Глава ГПСУ Дейнеко встретился с группой иностранцев на границе с Беларусью, зачитал требования постановления Кабмина об ограничении въезда

Глава ГПСУ Дейнеко встретился с группой иностранцев на границе с Беларусью, зачитал требования постановления Кабмина об ограничении въезда

12:07 12.09.2020
В Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет, пилот погиб

В Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет, пилот погиб

18:37 11.09.2020
В Умани владелец кафе повесил табличку, что не обслуживает хасидов, полиция открыла дело

В Умани владелец кафе повесил табличку, что не обслуживает хасидов, полиция открыла дело

10:43 11.09.2020
В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот

В Житомирской области в результате падения дельтаплана погиб пилот

17:05 10.09.2020
Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины – Геращенко

Двух устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани паломников из Израиля выдворят из Украины – Геращенко

15:31 10.09.2020
Хасидские паломники разнесли защитные конструкции у могилы раби Нахмана в Умани

Хасидские паломники разнесли защитные конструкции у могилы раби Нахмана в Умани

08:15 09.09.2020
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 47000 взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 47000 взрывоопасных предметов

19:35 08.09.2020
В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов - Госпотребслужба

В Умани развернут госпиталь для больных COVID-19 хасидов - Госпотребслужба

18:06 08.09.2020
Спасатели потушили пожар в деревянной церкви в Лимане Донецкой области - ГСЧС

Спасатели потушили пожар в деревянной церкви в Лимане Донецкой области - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Горсовет Ивано-Франковска принял решение открыть детсады и школы, несмотря на "красную" зону эпидопасности

Антикоррупционное бюро Польши нашло EUR1 млн в тайнике у экс-главы "Укравтодора" Новака

Возле н.п.Шумы на Донбассе из-за взрыва гранаты получили ранения полковник и пресс-секретарь одной из бригад – штаб ООС

НАБУ призывает генпрокурора подписать подозрение нардепу-участнику преступной схемы

МИД Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений

ПОСЛЕДНЕЕ

В ОП отмечают, что Зеленский в 2019 году устранил все препятствия для полноценной деятельности НАБУ, а депутат Юрченко должен сотрудничать с НАБУ и Офисом генпрокурора

Минобразования Украины обнародовало проект условий приема в вузы на 2021 год для общественного обсуждения

Трамп не исключил одобрения COVID-вакцины в США в ближайшие недели

Горсовет Ивано-Франковска принял решение открыть детсады и школы, несмотря на "красную" зону эпидопасности

Антикоррупционное бюро Польши нашло EUR1 млн в тайнике у экс-главы "Укравтодора" Новака

Возле н.п.Шумы на Донбассе из-за взрыва гранаты получили ранения полковник и пресс-секретарь одной из бригад – штаб ООС

Израильские благотворители передали 2,5 млн грн на оборудование ПЦР-лаборатории в Умани – глава Черкасской ОГА

НАБУ призывает генпрокурора подписать подозрение нардепу-участнику преступной схемы

МИД Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений

В учениях "Объединенные усилия-2020" примут участие военные подразделения вооруженных сил США и Великобритании - Генштаб ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА