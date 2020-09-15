В Умани на период празднования Рош га-Шана развернут специальный сводный отряд ГСЧС

В Умани с целью обеспечения пожарной и техногенной безопасности во время празднования Рош га-Шана развернут специальный сводный отряд управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

"В соответствии с планом, в состав отряда вошли силы пожарно-спасательных подразделений из разных районов области, а также специалисты отделения водолазно-спасательных работ, группы пиротехнических работ и подводного разминирования, отделение радиационной, химической и биологической защиты, беспилотных летательных аппаратов и медицинской службы из Аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления", - сообщает пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook.

Общая численность отряда составляет 96 человек личного состава. Отряд усилен также 30 единицами специальной и пожарно-спасательной техники.

План реагирования предусматривает, что в местах проведения праздничных мероприятий на территории мемориального комплекса, а также в местах компактного проживания паломников-хасидов организовано дежурство 4 стационарных постов и установлены 5 контрольно-пропускных пунктов для проведения дезинфекции.

Также накануне отделение водолазно-спасательных работ Управления ГСЧС в Черкасской области обследовало и очистило от опасных предметов около 250 кв. метров дна водоема, который будет использоваться паломниками во время религиозных обрядов. Среди выявленных водолазами предметов: остатки строительных материалов, автомобильные шины, пластиковые и стеклянные бутылки, и тому подобное.

На время религиозных обрядов в водоеме постоянно находится лодка с водолазами, которые следят за безопасностью паломников. Также на берегу находится специальный стационарный водолазно-спасательный пост, где кроме водолазов находятся и медицинские работники, которые в любую минуту готовы профессионально отреагировать на опасность и оказать квалифицированную помощь.