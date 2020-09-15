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14:50 15.09.2020

Возле н.п.Шумы на Донбассе из-за взрыва гранаты получили ранения полковник и пресс-секретарь одной из бригад – штаб ООС

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Возле н.п.Шумы на Донбассе из-за взрыва гранаты получили ранения полковник и пресс-секретарь одной из бригад – штаб ООС

В районе населенного пункта Шумы на Донбассе в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое украинских военнослужащих - полковник и пресс-секретарь одной из бригад, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 15 сентября, около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский. Оба раненые доставлены в больницу города Торецкое, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что военнослужащие находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

Сейчас продолжается расследование указанного события и всех его обстоятельств.

"По информации, которой располагаем состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным", - добавили в штабе ООС.

Кроме того, вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.

Теги: #всу #оос #граната #ранения #взрыв
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