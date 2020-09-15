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14:38 15.09.2020

Израильские благотворители передали 2,5 млн грн на оборудование ПЦР-лаборатории в Умани – глава Черкасской ОГА

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Израильские благотворители передали 2,5 млн грн на оборудование ПЦР-лаборатории в Умани – глава Черкасской ОГА

Благотворители из Израиля передали Уманской городской больнице 2,5 млн грн для оборудования ПЦР-лаборатории, сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук.

"Собственная лаборатория позволит не только увеличить количество тестирований методом полимеразной цепной реакции, но и значительно быстрее получать результаты. Своевременная диагностика повышает шансы на быстрое выздоровление", - написал Сергийчук в соцсети Facebook во вторник.

Глава ОГА поблагодарил представителям Израиля, в частности главного раввина Моше Ревуен Азмана, и городские власти Умани.

Теги: #благотворительность #черкасская_область #израиль
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