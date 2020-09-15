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14:28 15.09.2020

НАБУ призывает генпрокурора подписать подозрение нардепу-участнику преступной схемы

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НАБУ призывает генпрокурора подписать подозрение нардепу-участнику преступной схемы

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направили Генеральному прокурору проект сообщение о подозрении действующему народному депутату-участнику коррупционной схемы, однако по состоянию письма остались без ответа, сообщает пресс-служба НАБУ.

"В рамках расследования коррупционной схемы получения неправомерной выгоды благодаря использованию полномочий народного депутата Украины НАБУ и САП направили Генеральному прокурору проект сообщение о подозрении действующему народному избраннику. Однако по состоянию на 15.09.2020 года письма остались без ответа, что делает невозможным привлечение к ответственности всех участников преступления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что летом текущего года НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины.

Так, для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности Бюро разработало спецоперацию по включению в ее состав детектива НАБУ "под прикрытием", который в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки. Детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов, с этой целью участник преступления знакомит детектива с нардепом, который в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений законопроекту и в дальнейшем еще $200 тыс. - для членов комитета.

Согласно данным НАБУ, 27 июля посредник "Ф" познакомил детектива "Д" с упомянутой лицом – нардепом "Ю", который рассказал, что является инициатором соответствующего законопроекта и все вопросы по правкам "замыкаются" на нем.

"При этом во время разговора народный депутат Украины "Ю" обусловил свою поддержку необходимостью передать ему денежное вознаграждение, завуалировав это под предложение "помочь экологии" и предоставить "плюшки"", - говорится в сообщении.

В середине августа детектив НАБУ передал первую часть неправомерной выгоды посреднику, а в конце месяца соучастники планировали получить еще одну часть средств.

"При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", - сказано в сообщении.

В рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст.368 УК и ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

Отмечается, что поскольку подозрение может подписать только Генеральный прокурор, детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП по предварительной договоренности с руководством Офиса Генерального прокурора 10 сентября прибыли в Офис генпрокурора с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Однако руководитель департамента Офиса Генерального прокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР.

По информации НАБУ, вечером было проведено совещание с участием Генерального прокурора, по результатам которого решение о внесении сведений в ЕРДР принято не было.

10 сентября лицу-посреднику (неофициальном помощнику действующего нардепа) сообщено о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины. Также к Генеральному прокурору направлено проект подозрения относительно действий нардепа.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

В то же время, в Бюро добавили, что, несмотря на это, преступная коррупционная схема ликвидирована. НАБУ и САП осуществляет следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других ее участников, включая чиновников, которые способствовали прекращению выполнения спецзадания.

Как сообщалось, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату Александру Юрченко. В Офисе президента Украины подчеркнули, что не вмешиваются в ситуацию вокруг помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа"), а его членство во фракции было сразу приостановлено, что является нормальной цивилизованной практикой.

Теги: #нардеп #сап #генпрокурор #набу #коррупция
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