МИД Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства, запрещающего въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства в период с 28 августа до 28 сентября 2020 года.

"С целью предотвращения незаконного проникновения в Украине групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном во вторник.

В министерстве отметили, что в течение последних суток на украинско-белорусском участке государственной границы фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые несмотря на ограничения въезда, пытаются попасть в Украину для празднования Рош га-Шана.

"МИД Украины обращает внимание иностранцев и лиц без гражданства к необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории. Согласно положениям пункта 10-1 постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", на время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа 2020 до 00 часов 00 минут 28 сентября 2020 года запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений, указанных ниже. МИД Украины отмечает, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Также МИД Украины обратилось ко всем путешествующим с настойчивым ходатайствам уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу.

В министерстве также напомнили, что исключение из запрета въезда составляют лица, которые является одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины; прибывают в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования; проходят военную службу в Вооруженных силах; постоянно или временно проживают на территории Украины и имеют вид на постоянное жительство или вид на временное жительство; признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите; имеют разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства; являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел; являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел; являются водителями и / или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад; являются инструкторами вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил или прибывают по приглашению Министерства обороны; являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которео сопровождает каждого из них; прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц; являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий; являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации; прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.