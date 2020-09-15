Учения "Объединенные усилия-2020" пройдут 22-25 сентября с применением 12 тыс. единиц вооружения и до 700 единиц военной техники - Генштаб ВСУ

Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020" пройдут 22-25 сентября с применением около 12 тыс. единиц вооружения и до 700 единиц военной техники, сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран.

"Учения проводятся в срок с 22 по 25 сентября под руководством главнокомандующего Вооруженных сил Украины по теме: "Управление межвидовыми группированиями войск в операции сил обороны". Это учение является итоговым мероприятием всего комплекса подготовки Вооруженных сил Украины в 2020 учебном году", - сказал Таран на брифинге в Министерстве обороны Украины во вторник.

Он отметил, что общая численность личного состава, который будет привлечен к учениям "Объединенные усилия" - около 12 тыс. единиц вооружения и до 700 единиц военной техники.

По словам Тарана, на обозначение войск привлекается более 100 военных частей, подразделений всех родов, видов войск и специальных войск ВСУ и других составляющих сил обороны.

"В планах практических действий предусмотрено их проведение в форматах командно-штабных, тактических, тактико-специальных, летно-тактических учений, в том числе с боевой стрельбой. Они пройдут на общевойсковых, бригадных полигонах, определенных участках и районах местности, а также в черноморской и азовской морских операционных зонах и их воздушном пространстве", - подчеркнул генерал-майор.

Таран пояснил, какие вопросы будут отработаны в ходе учения.

"Механизированными, десантно-штурмовыми, аэромобильными военными частями: по ведению стабилизационных, оборонных, контрнаступательных, рейдовых, поисково-спасательных, десантно-штурмовых действий с соответствующими этапами боевой стрельбы. Частями и подразделениями ракетных войск и артиллерии: отработка вопросов подготовки и условного нанесения огневого поражения противника, в том числе с применением ракетного комплекса "Нептун", выполнение единичных и групповых ударов комплексом залпового огня "Ольха", - отметил он.

По его словам, части подразделений территориальной обороны будут отрабатывать вопросы самообороны и охраны государственной границы, борьбы с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно созданными вооруженными формированиями.

"Частями зенитно-ракетных войск воздушных сил и противовоздушной обороны сухопутных войск: осуществление прикрытия группирований войск от ударов средств воздушного нападения противника и проведение практических пусков ЗРК С-300, БУК-М1, С-125, "Оса". Частями авиации воздушных сил, армейской авиации сухопутных войск и морской авиации: истребительно-авиационное прикрытие, уничтожение средств воздушного нападения противника, нанесение реальных и условных бомбоштурмовых ударов, применение ударного беспилотного летательного аппарата "Bayraktar" с проведением практического бомбометания", - объяснил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба.

Таран указал, что группирования ВМС будут отрабатывать вопросы осуществления охраны пунктов базирования, недопущения блокирования портов, ведения минно-оградительных действий, высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Кроме того, добавил он, учения проводятся на едином оперативно-стратегическом фоне, который приближен к вероятному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины.

Таран также напомнил, что в течение 2020 года органы военного управления провели организационные мероприятия для перехода на J-структуру по аналогии системы управления стран-членов НАТО и провели комплекс мероприятий подготовки штабных тренировок и учений относительно приобретения ними определенных оперативных возможностей на осуществление стратегического планирования и управления подчиненными межвидовыми группированиями.

"Потому в ходе стратегического командно-штабного учения органы военного управления разворачиваются на пунктах управления уже в новых J-структурах. Это учение станет контрольным мероприятием для проверки новой системы управления. Мы должны реально убедиться в правильно избранном пути ее перестройки в части, что касается перехода на J-структуры, поскольку только практическая работа отмеченных организационных элементов на командных пунктах засвидетельствует эффективность функционирования новообразованных органов управления", - сказал представитель Генштаба ВСУ.

Таран подчеркнул, что в ходе учений будет осуществляться проверка системы связи, разведки, получения информации и обмен нею, как между органами управления Вооруженных сил Украины, так и других составляющих обороны государства, так и между силами и средствами стран-членов НАТО, чтобы увидеть, "на что способны наши системы связи, системы обмена данными, и сделать выводы, что нам еще надо сделать, какое переоснащение необходимо для того, чтобы достичь полной взаимосовместимости".