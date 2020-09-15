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12:20 15.09.2020

690 хасидов пытаются въехать в Украину из Беларуси. Ожидается новая волна на разных участках – встреча Зеленского с Дейнеко

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690 хасидов пытаются въехать в Украину из Беларуси. Ожидается новая волна на разных участках – встреча Зеленского с Дейнеко

На украинскую границу со стороны Беларуси продолжают прибывать паломники-хасиды, пытающиеся попасть в страну. По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе находятся 690 граждан, сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, обсуждая сложившуюся ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - около 600 иностранцев", - рассказал Дейнеко, сообщает пресс-служба президента.

Как сообщалось, Украина временно, до 28 сентября запретила въезд иностранцев в Украину из-за коронавируса.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября на границе со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией Украины и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 метрах от пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии, Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда. Также были задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Госпогранслужба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.

Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируемая, сообщил Дейнеко президенту

Как сообщалось, ранее Дейнеко встретился с прибывшими на границе и зачитал требования постановления Кабинета министров Украины об ограничении въезда. Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы. Также глава ведомства четко отметил недопущении нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы.

Теги: #госпогранслужба #граница #хасиды
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