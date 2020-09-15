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11:35 15.09.2020

В Никополе задержали подозреваемых в убийстве двух человек

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В Никополе задержали подозреваемых в убийстве двух человек

В Никополе правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин, которые были доставлены со смертельными огнестрельными ранениями в городскую больницу утром 14 сентября, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"В ходе полицейской спецоперации сотрудники управления уголовного розыска и Никопольского отдела полиции установили, что к двойному убийству причастны двое братьев - местные жители 26 и 33-х лет ", - указывается в сообщении, обнародованном во вторник.

Было установлено, что 14 сентября около 5 часов утра между группой мужчин возник конфликт, во время которого подозреваемые смертельно ранили мужчин 23-х и 29 лет. Сами напавшие также получили ранения и обратились в травматологический пункт.

"Для задержания подозреваемых по Днепропетровской области была проведена полицейская спецоперация, ряд следственных и оперативных мероприятий. Во время осмотра места преступления, обыска автомобилей и помещений полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности стреляные гильзы, патроны, балаклавы, молотки", - сообщают правоохранители.

На данный момент подозреваемые задержаны. Им грозит уголовная ответственность по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержанию других возможных участников стрельбы.

Как сообщалось, пострадавшие со смертельными огнестрельными ранениями были доставлены в городскую больницу Никополя неизвестным около 6 часов утра в понедельник. Полиция начала спецоперацию для установления обстоятельств происшествия и задержания подозреваемого.

Теги: #николаев #полиция #убийство
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