Геращенко: Оператор ГТС обязан срочно провести техническое обследование своих трубопроводов

Оператор ГТС Украины обязан "срочно провести техническое обследование своих трубопроводов" в связи с ЧП в Киевской области, заявляет заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Укртрансгаз" (с 1 января 2020 за газопроводную инфраструктуру отвечает ООО "ОГТСУ" - ИФ) должен немедленно сделать выводы из произошедшей аварии и провести техническое обследование своих трубопроводов. В первую очередь - в местах примыкания к железной дороге, автомагистралям, населенным пунктам. Проверить, насколько слажено и оперативно сработали в этой чрезвычайной ситуации диспетчерские и аварийные службы", - написал он в "Фейсбук" утром во вторник.

"С годами газопроводы, проложенные в 60-70-х годах прошлого века, не становятся надежнее. Напротив. И только своевременное техническое обслуживание и профилактика позволит избежать аварий и техногенных катастроф", - подчеркнул замглавы МВД.

Он напомнил, что глубокой ночью в Киевской области произошла авария магистрального газопровода диаметром 1020 миллиметров. По нему под давлением в 50 атмосфер каждую минуту прокачивались тысячи кубометров газа. "Чудом не произошли возгорание и взрыв газо-воздушной смеси", - отметил Геращенко.