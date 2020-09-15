КС продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о ФГВФЛ в открытом режиме

Конституционный суд Украины (КС) во вторник утром продолжил рассмотрение дела о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на открытой части пленарного заседания в форме устного производства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", коллегия судей состоит из 15 чел.

Как сообщили ранее агентству в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), КС принял решение о переводе слушания в открытый режим по ходатайству центробанка.

Ранее сообщалось, что КС в июне 2020 года возобновил рассмотрение дела по представлению Верховного суда Украины от 2015 года о соответствии Конституции закона №4452-VI "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Согласно материалам суда, рассматривается конституционность статьи закона, которой требования вкладчиков-физлиц, превышающие размер покрываемой Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) суммы (200 тыс. грн), были смещены с третьей на четвертую очередь, а требования ФГВФЛ – с пятой на третью. В документе отмечается, что выплаты гарантированного возмещения не доходят до лиц, находящихся в четвертой очереди и дальше.

В представлении также указано, что когда гарантирование вкладов физлиц регулировалось законами от 2001 года, у ФГВФЛ отсутствовали полномочия нормативного регулирования системы гарантирования вкладов физлиц, выведения неплатежеспособных банков с рынка, осуществления регулирования детальности банков, а также введения временной администрации и ликвидации банков.

В свою очередь директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, отреагировав на возобновление дела в КС, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать СНБО в связи с возникшей угрозой государственного масштаба в экономической сфере, отметив, что последствия использования соответствующего прецедента с представлением КС могут иметь "катастрофический характер" как для деятельности Фонда, так и для Кабинета министров и НБУ.

Директор-распорядитель ФГВФЛ подчеркнула, что признание неконституционности Фонда сделает невозможным выведение неплатежеспособных банков с рынка, а также удовлетворение требований их кредиторов, отменит требования к связанным с такими банками лицам по возмещению ущерба.

Помимо этого, 30 июня Совет по финстабильности принял решение о безотлагательном создании рабочей группы для разработки плана действий с целью минимизации возможных рисков для финансовой стабильности в случае признания КС неконституционным закона о гарантировании вкладов физлиц.