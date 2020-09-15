События

10:33 15.09.2020

КС продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о ФГВФЛ в открытом режиме

2 мин читать
КС продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о ФГВФЛ в открытом режиме

Конституционный суд Украины (КС) во вторник утром продолжил рассмотрение дела о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на открытой части пленарного заседания в форме устного производства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", коллегия судей состоит из 15 чел.

Как сообщили ранее агентству в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), КС принял решение о переводе слушания в открытый режим по ходатайству центробанка.

Ранее сообщалось, что КС в июне 2020 года возобновил рассмотрение дела по представлению Верховного суда Украины от 2015 года о соответствии Конституции закона №4452-VI "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Согласно материалам суда, рассматривается конституционность статьи закона, которой требования вкладчиков-физлиц, превышающие размер покрываемой Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) суммы (200 тыс. грн), были смещены с третьей на четвертую очередь, а требования ФГВФЛ – с пятой на третью. В документе отмечается, что выплаты гарантированного возмещения не доходят до лиц, находящихся в четвертой очереди и дальше.

В представлении также указано, что когда гарантирование вкладов физлиц регулировалось законами от 2001 года, у ФГВФЛ отсутствовали полномочия нормативного регулирования системы гарантирования вкладов физлиц, выведения неплатежеспособных банков с рынка, осуществления регулирования детальности банков, а также введения временной администрации и ликвидации банков.

В свою очередь директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, отреагировав на возобновление дела в КС, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать СНБО в связи с возникшей угрозой государственного масштаба в экономической сфере, отметив, что последствия использования соответствующего прецедента с представлением КС могут иметь "катастрофический характер" как для деятельности Фонда, так и для Кабинета министров и НБУ.

Директор-распорядитель ФГВФЛ подчеркнула, что признание неконституционности Фонда сделает невозможным выведение неплатежеспособных банков с рынка, а также удовлетворение требований их кредиторов, отменит требования к связанным с такими банками лицам по возмещению ущерба.

Помимо этого, 30 июня Совет по финстабильности принял решение о безотлагательном создании рабочей группы для разработки плана действий с целью минимизации возможных рисков для финансовой стабильности в случае признания КС неконституционным закона о гарантировании вкладов физлиц.

Теги: #конституционный_суд #суд #фгвфл #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 14.09.2020
Черновицкий горсовет требует через суд отменить установление в городе "красной" карантинной зоны

Черновицкий горсовет требует через суд отменить установление в городе "красной" карантинной зоны

19:48 09.09.2020
Суд обязал СБУ открыть дело по признакам госизмены в провале операции с "вагнеровцами"- Арьев

Суд обязал СБУ открыть дело по признакам госизмены в провале операции с "вагнеровцами"- Арьев

13:12 09.09.2020
Верховный суд остановил выполнение определения о взыскании $350 млн с ПриватБанка

Верховный суд остановил выполнение определения о взыскании $350 млн с ПриватБанка

05:45 09.09.2020
Суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о непередаче в аренду земучастка стоимостью 3,5 млн грн частному предприятию

Суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о непередаче в аренду земучастка стоимостью 3,5 млн грн частному предприятию

15:07 08.09.2020
Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

15:00 08.09.2020
НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

12:18 08.09.2020
Верховный суд оставил рассмотрение дела Стерненко в Одессе

Верховный суд оставил рассмотрение дела Стерненко в Одессе

17:26 07.09.2020
Суд приговорил к 10 годам заключения диверсанта, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке - СБУ

Суд приговорил к 10 годам заключения диверсанта, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке - СБУ

16:41 07.09.2020
Минфин планирует до 9 сентября подать апелляцию на решение Печерского райсуда в споре Суркисов и ПриватБанка

Минфин планирует до 9 сентября подать апелляцию на решение Печерского райсуда в споре Суркисов и ПриватБанка

15:38 07.09.2020
Окружной админсуд Киева просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

Окружной админсуд Киева просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ подорвался во время инженерных работ возле Водяного

Пока нет оснований объявлять о подозрении нардепу Юрченко - Венедиктова

Около сотни украинцев 3 месяца не могут выехать из Китая, МАУ отменила запланированный рейс

Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по директору ГБР

Транзит газа через Украину в Европу обеспечен в штатном режиме - Минэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ подорвался во время инженерных работ возле Водяного

В Никополе задержали подозреваемых в убийстве двух человек

Продвигающая книги на украинском "Книгарня Є" заявила о намерении расширить продажу русскоязычных книг

Пока нет оснований объявлять о подозрении нардепу Юрченко - Венедиктова

В Киеве за сутки выявлены 285 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

Около сотни украинцев 3 месяца не могут выехать из Китая, МАУ отменила запланированный рейс

В Украине запустили телефонные консультации по вопросам безопасности детей в интернет

В ВСУ зафиксирован седьмой летальный случай от коронавируса

Геращенко: Оператор ГТС обязан срочно провести техническое обследование своих трубопроводов

Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по директору ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА