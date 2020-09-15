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09:23 15.09.2020

Трамп назвал сомнительной научную позицию по изменению климата

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Трамп назвал сомнительной научную позицию по изменению климата

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил сомнение в том, что климат на Земле в самом деле будет становиться все теплее, сообщает пресс-пул Белого дома.

Такие заявления Трамп сделал на встрече с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом и другими официальными лицами в ходе поездки в этот штат, страдающий от сильных пожаров.

"Начнет становиться все прохладнее", - сказал Трамп в ответ на озвученное на встрече мнение, что основной причиной лесных пожаров являются климатические изменения.

"Просто посмотрим. Я не думаю, что наука в самом деле знает (о таких процессах - ИФ)", - отметил он.

В свою очередь Ньюсом призывал Трампа уважать точку зрения, что изменения климата на Земле - это реальный факт.

Ранее в понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что США в случае переизбрания президентом Трампа продолжат страдать от стихийных бедствий из-за неспособности Трампа признать проблему климатических изменений. При этом Байден назвал Трампа "поджигателем климата".

Теги: #климат #трамп
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