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09:05 15.09.2020

Цены на нефть слабо опускаются, Brent подешевела до $39,55 за баррель

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Цены на нефть слабо опускаются, Brent подешевела до $39,55 за баррель

Нефть продолжает слабо дешеветь во вторник после незначительного снижения цен по итогам предыдущей сессии.

Перспективы мирового спроса на нефть остаются мрачными, что оказывает давление на цены, однако фондовые рынки растут, и инвесторы видят в этом сигнал усиления деловой активности, которое, по их мнению, должно поддержать спрос, пишет Bloomberg.

Очередная приостановка операций рядом нефтекомпаний в Мексиканском заливе из-за приближающегося шторма также сдерживает снижение цен на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 во вторник составляет $39,55 за баррель, что на $0,06 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,22 (0,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $37,21 за баррель, что на $0,05 (0,13%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,09 (0,02%).

Британская нефтекомпания BP Plc полагает, что пик мирового спроса на нефть, возможно, будет пройден в ближайшие несколько лет. В прогнозе развития мировой энергетики на период до 2050 года, опубликованном BP в понедельник, рассматриваются три возможные сценария глобального перехода к более чистым видам топлива, и все они предполагают снижение спроса на нефть в ближайшие 30 лет.

Тем временем, ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году.

Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.

"Нефть торгуется ниже психологически важной отметки в $40 за баррель, и это показывает, что трейдеры, вероятно, задумываются о том, насколько глубоким может оказаться падение рынка в случае второй волны пандемии коронавируса", - отмечает аналитик Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Спрос на нефть, по его словам, увеличился с момента первой волны пандемии, однако он "не восстановился настолько, насколько надеялся рынок, и прогнозы на ближайшие месяцы являются довольно ровными".

"Пандемия COVID-19 еще не кончилась, и новые случаи заражения фиксируются по всему миру, что в конечном итоге сказывается на нефтяном рынке, зависимом от потребителей", - цитирует Тонхаугена MarketWatch.

Теги: #нефть
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