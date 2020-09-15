В Украине за сутки 2 905 заболевших Covid-19, 1267 выздоровели, 53 умерли

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 2 905 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 1267 человек, 53 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 14 сентября, было 2 462 новых инфицированных, 13 сентября сообщалось о 2 476 заболевших, 12 сентября – о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 выявленных инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 159 702 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 264 человека, выздоровели - 70 810 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 85 628 человек, что на 1 585 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской (390), Харьковской (307), Одесской (306) областях и в Киеве (285).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 159 подозрений на заболевание COVID-19.