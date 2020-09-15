Возле пгт Чабаны на Киевщине произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления

В ночь на вторник около 00.20 вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев-Запад Украины), который обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 1.10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства.

К работам привлекалось 57 человек и 18 единиц техники, из них от ГСЧС - 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

По состоянию на 7.00 15 сентября в проведение работ привлечено 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управления магистральных газопроводов.