В Киеве пресечена деятельность незаконного казино

В Соломенском районе Киева пресечена деятельность очередного подпольного "казино" столицы, стоимость изъятого оборудования составляет около 380 тыс. грн.

По информации пресс-службы, Киевской местной прокуратурой № 4 совместно с ГУ ДФС в г.Киеве выявлено и прекращено незаконное функционирование игорных заведений на территории Соломенского района столицы (ч.1 ст. 203-2 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что на Краснозвездном проспекте и ул. Борщаговской под вывеской "Космолот" осуществляли нелегальную деятельность зала игровых автоматов. В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по вышеуказанным адресам и изъяли 80 системных блоков и другое оборудование, которое использовалось в преступной деятельности, черновую документацию и денежные средства.

Стоимость изъятого оборудования составляет около 380 тыс. грн.

Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к нелегальному бизнесу для привлечения их к ответственности.