В КПП "Новые Яриловичи" временно ограничено движение транспортных средств и граждан

В пункте пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская обл.) временно ограничено движение транспортных средств и граждан, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"В пункте пропуска "Новые Яриловичи" временно ограничено движение транспортных средств и граждан. Ситуация в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области остается контролируемой. Попыток незаконного пересечения госграницы не допущено", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на вторник.

Пограничники напомним, что сегодня после обеда на этом направлении начали прибывать значительные "группы иностранцев, которые стремились попасть в нашу страну несмотря на ограничения, действует по решению Правительства до 28 сентября".

Как отметили в ГРСУ, иностранные граждане после предоставления им всех необходимых разъяснений со стороны украинских пограничников продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропусков.

"В то же время ГНСУ была вынуждена ограничить пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска "Новые Яриловичи" ввиду, что нахождение значительного количества иностранцев, фактически на проезжей части, приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан", – отметили пограничники.

Кроме того, отмечается, что о таком решении, нацеленном на безопасность граждан, пограничники проинформировали белорусскую сторону. "Сейчас в сотрудничестве с пограничниками Беларуси осуществляется перенаправление транспортных средств на другие пункты пропуска", – уточнили в ведомстве.