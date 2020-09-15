Нет никаких угроз безвизу Украины с ЕС - Кулеба

Не существует никаких угроз безвизовому режиму Украины с ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во-первых, я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться, как вы сказали, в триединое братство, сестринство. Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорично... Во-вторых, я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС", - сказал глава МИД Украины в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Кулеба указал, что не слышит от международных партнеров Украины предметных претензий о разрушении антикоррупционной инфраструктуры.

"Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких-то предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру... Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только относительно борьбы с коррупцией, но и по реформам в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог", - добавил министр.